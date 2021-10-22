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Сводка новостей от 22 октября 2021

Православная Церковь Чешских земель и Словакии продолжает поддерживать каноническую Церковь на Украине
Архиепископ Пражский Михаил принял участие в празднике Хустской епархии Украинской Православной Церкви…

Архиепископ Пражский Михаил принял участие в празднике Хустской епархии Украинской Православной Церкви21 октября 2021 года иерарх Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пражский Михаил принял участие в праздничном богослужении в день памяти преподобного Алексия Карпаторусского в Свято-Николаевском мужском монастыре в селе Иза-Карпутлаш Хустской епархии Украинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Торжества в Николаевском монастыре, где покоятся мощи преподобного Алексия, возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк. Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископ Пражский Михаил; викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Наро-Фоминский Парамон; викарий Хустской епархии епископ Угольский Симеон; братия монастыря и гости в священном сане.

За богослужением были вознесены молитвы о прекращении эпидемии, о мире в государстве и Православной Церкви.

После Литургии перед мощами святого отслужили праздничный молебен, затем был совершен крестный ход вокруг храма.

В своей проповеди митрополит Марк отметил значение трудов преподобного Алексия для Карпаторусской земли, а также поблагодарил архиереев и всех гостей за общую молитву.

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Православная Церковь Чешских земель и Словакии продолжает поддерживать каноническую Церковь на Украине
Архиепископ Пражский Михаил принял участие в празднике Хустской епархии Украинской Православной Церкви...

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