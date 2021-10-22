Президент России заявил, что Москва выступает за традиционные ценности и не станет от них отказываться в угоду Западу…

Владимир Путин: Если на Западе кто-то хочет отказаться от таких базовых вещей, как мама, папа, семья или различие полов, то это его право. Но навязывать этот выбор нам мы не позволим

Президент России Владимир Путин, выступа на заседании Валдайского клуба в Сочи, заявил, что западная цивилизация вправе сама выбирать свои ценности, но в то же время не должна навязывать их другим странам, в том числе России, сообщает Интерфакс.

«Мы с удивлением смотрим за процессами, разворачивающимися в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Конечно, те социально-культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах, Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от таких базовых вещей, как мама, папа, семья или различие полов, это, по их мнению, и есть движение к общественному обновлению. Это их право, но мы их просим только в наш дом особенно не лезть. У нас другая точка зрения», — сказал Путин.

По мнению президента, у подавляющего большинства российского общества другая точка зрения. «Мы полагаем, что должны опираться на свои духовные ценности, на историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа», — отметил глава государства.

По его словам, «адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде». «Ну, дай Бог. Флаг им в руки, как говорится. Только вот предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, всё это мы в России уже проходили», — добавил Путин.

В качестве примера он привел те коренные изменения, которые появились в России после 1917 года. «Большевики, опираясь на догмы марксизма, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад — не только политический, экономический, но и само представление, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества, вплоть до полного отказа от семьи. Такое было!» — сказал президент, обратив внимание, что теперь по этому ошибочному пути пошла Европа и США.

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