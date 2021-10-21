Состоялась онлайн-встреча Предстоятеля Русской Церкви с делегатами форума, которые собрались в Храме Христа Спасителя…

21 октября 2021 года состоялась онлайн-беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с делегатами IX Международного фестиваля «Вера и слово» «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации», сообщает Патриархия.Ru.

По традиции, встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с делегатами этого форума проходят в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве в формате диалога, в рамках которого участники фестиваля — священнослужители, представители епархий, сотрудники светских и православных медиа, православные добровольцы и другие делегаты — могут лично задать вопросы Предстоятелю Русской Православной Церкви.

В этот раз Святейший Патриарх Кирилл принял участие во встрече дистанционно. Святейшего Владыку от имени всех участников фестиваля приветствовал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда. В своем слове он отметил, что в Зале церковных соборов находятся участники фестиваля из 177 епархий Русской Православной Церкви, а также гости из Поместных Православных Церквей.

Святейший Патриарх Кирилл благословил участников форума и обратился к собравшимся в Зале церковных соборов со словом.

Затем Предстоятель Русской Церкви ответил на вопросы участников фестиваля «Вера и слово».

По окончании продолжительной беседы председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ от лица участников встречи сердечно поблагодарил Святейшего Владыку за выступление и общение.

Как сообщил В. Легойда, к этому фестивалю и в преддверии 75-летия Святейшего Патриарха Кирилла подготовлена к изданию на английском и греческом языках книга «Говорить Божию Правду» с высказываниями Его Святейшества о медиа.

В завершение встречи по благословению Святейшего Патриарха Кирилла состоялось награждение председателя Российской ассоциации защиты религиозной свободы С. Мельникова. Указ о награждении огласил сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ диакон Захария Бегдаш, награду вручил заместитель председателя указанного отдела В. Кипшидзе. Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с 50-летием со дня рождения С. Мельников был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского III степени.

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