Епископ Барышевский Виктор: «Патриарх Варфоломей больше стремится к диалогу с католиками, чем со своими православными братьями»
В УПЦ считают, что оценку действиям главы Фанара на Украине должен дать Собор Поместных Церквей, поскольку надежды на то, что он образумится, уже практически не осталось…
Викарий Киевской митрополии, глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) обратил внимание, что Константинопольский Патриарх Варфоломей скорее готов к диалогу с католиками, чем с православными.
Такой вывод владыка сделал, комментируя в своем Телеграм-канале слова греческой журналистки Пегги Доку, которая считает, что Патриарх Варфоломей «не изменит своего решения» относительно ПЦУ, так как «он не верит в диалог и не хочет принимать тот факт, что совершает ошибки», сообщает СПЖ.
«Действительно ли Патриарх Варфоломей не готов к диалогу? Скорее всего, да. Он неоднократно заявлял об „окончательности“ и „неоспоримости“ своего решения по ПЦУ», — напомнил владыка.
Архипастырь также отметил, что «сослужение с представителями ПЦУ, попытки вовлечь в орбиту своего влияния другие Поместные Церкви говорят об одном — Патриарх Варфоломей больше стремится к диалогу с католиками, чем со своими православными братьями».
Владыка Виктор подчеркнул, что глава Фанара «не хочет обсуждать свою позицию по ПЦУ, а „единство“ в его понимании означает только одно — безусловное согласие с любым его решением». «В таком случае, Православным Церквям не остается ничего другого, кроме работы над созывом Собора, который и должен дать оценку действиям Патриарха Варфоломея», — подытожил архиерей.
Епископ Барышевский Виктор: «Патриарх Варфоломей больше стремится к диалогу с католиками, чем со своими православными братьями» В УПЦ считают, что оценку действиям главы Фанара на Украине должен дать Собор Поместных Церквей, поскольку надежды на то, что он образумится, уже практически не осталось...