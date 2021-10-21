В УПЦ считают, что оценку действиям главы Фанара на Украине должен дать Собор Поместных Церквей, поскольку надежды на то, что он образумится, уже практически не осталось…

Епископ Барышевский Виктор: «Патриарх Варфоломей больше стремится к диалогу с католиками, чем со своими православными братьями»

Викарий Киевской митрополии, глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) обратил внимание, что Константинопольский Патриарх Варфоломей скорее готов к диалогу с католиками, чем с православными.

Такой вывод владыка сделал, комментируя в своем Телеграм-канале слова греческой журналистки Пегги Доку, которая считает, что Патриарх Варфоломей «не изменит своего решения» относительно ПЦУ, так как «он не верит в диалог и не хочет принимать тот факт, что совершает ошибки», сообщает СПЖ.

«Действительно ли Патриарх Варфоломей не готов к диалогу? Скорее всего, да. Он неоднократно заявлял об „окончательности“ и „неоспоримости“ своего решения по ПЦУ», — напомнил владыка.

Архипастырь также отметил, что «сослужение с представителями ПЦУ, попытки вовлечь в орбиту своего влияния другие Поместные Церкви говорят об одном — Патриарх Варфоломей больше стремится к диалогу с католиками, чем со своими православными братьями».

Владыка Виктор подчеркнул, что глава Фанара «не хочет обсуждать свою позицию по ПЦУ, а „единство“ в его понимании означает только одно — безусловное согласие с любым его решением». «В таком случае, Православным Церквям не остается ничего другого, кроме работы над созывом Собора, который и должен дать оценку действиям Патриарха Варфоломея», — подытожил архиерей.

Русская линия