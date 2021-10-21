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Сводка новостей от 21 октября 2021

Англиканская «программа 200» наоборот
Более 350 англиканских храмов могут быть закрыты или снесены к 2026 году из-за нехватки средств для их содержания…

Англиканская церковьПока в Москве активно реализуется «Программа 200» по строительству новых православных храмов в Англиканской церкви готовятся закрыть или снести более 350 храмов из-за того, что немногочисленные прихожане не могут их финансово содержать. Об этом сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Сhristian Рost.

Благотворительная организация «Friends of Friendless Churches has warned» основываясь на докладе, опубликованном в июле 2021 года считает, что от 131 до 368 церквей, включая исторические здания, могут быть проданы или снесены из-за материальных проблем связанных, в том числе, с COVID-19.

«Значительной стратегической проблемой для церкви. в результате COVID-19 является то, что пандемия окажет негативное влияние на инфраструктуру, которая поддерживает церкви открытыми. Если многие церкви не смогут возобновить работу, то скорее рано, чем поздно, может потребоваться ещё больше закрытий», — говорится в докладе.

Несмотря на то, что 368 закрытых храмов — это «наихудший сценарий», данная цифра основана на результатах опроса, в котором представителей различных епархий просили дать оценку количества храмов, которые могут закрыть в ближайшие пять лет.

Двенадцать епархий ответили, что каждая из них «планирует небольшое количество закрытий» — до пяти, девять — от шести до 12, а пять — до 40.

«Четыре епархии в нашем опросе предположили, что могут закрыть 152 церкви в среднесрочной перспективе (пять лет), что представляет собой значительное увеличение по сравнению с недавним периодом», — сказано в документе.

На данный момент Англиканская церковь насчитывает 16 тысяч храмов (в 1941 году их было более 18 тысяч). В 1990-е годы закрывалось от 20 до 25 храмов в год, либо потому, что деревенские общины считались слишком маленькими, либо потому, что больше не могли поддерживать расходы на содержание храма.

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Англиканская «программа 200» наоборот
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