Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введения нерабочих дней в ноябре в храмах Русской Православной Церкви принимать не будут, однако настоятели должны внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил, заявил РИА Новости замуправделами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«В отличие от светских учреждений, с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же, как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер», — сказал епископ Савва, отвечая на вопрос, не планируют ли в РПЦ, а также вводить новые противовирусные ограничения в связи с введением нерабочих дней в начале ноября.

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