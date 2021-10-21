В Москве в рамках фестиваля «Вера и слово» прошла панельная дискуссия «Действия Фанара на Украине: отражение в медиапространстве»…

Надо быть готовыми к тому, что Патриарх Варфоломей создаст много новых проблем

20 октября 2021 года в рамках IX Международного фестиваля «Вера и слово», который проходит в подмосковном пансионате «Клязьма» 18−22 октября, состоялось главное международное мероприятие — панельная дискуссия «Действия Фанара на Украине: отражение в медиапространстве».

В обсуждении приняли участие секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, главный редактор журнала «Фома в Украине» протодиакон Александр Карпенко, В.С. Анисимов, представитель Православной Церкви Молдовы, главный редактор журнала «Алтарь веры» протоиерей Октавиан Мошин, представители Поместных Православных Церквей и иностранные журналисты. В ходе своих выступлений эксперты затронули наиболее проблемные аспекты межправославных отношений последних лет.

Предваряя выступление, протоиерей Игорь Якимчук огласил приветствие фестивалю «Вера и слово» от митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. Отец Игорь назвал основные средства массовой информации, освещающие как официальную позицию Русской Православной Церкви, так и Константинопольского Патриархата, посвященные интерпретации украинского вопроса, а также назвал наиболее дискуссионные темы, поднимаемые в информационном пространстве в связи с легализацией Константинополем представителей раскольничьих сообществ.

Протодиакон Александр Карпенко отметил, что православные СМИ на Украине остаются единственными информационными ресурсами, которые рассказывают о фактах захватов и незаконной перерегистрации храмов, нарушениях прав духовенства и верующих.

Василий Анисимов назвал проведение т.н. объединительного собора на Украине «преступлением без наказания». «Наряду с объяснением исторического контекста и антиканоничности деяний Константинополя, сегодня крайне важно добиваться со стороны государства и общества правового, законного решения вопроса. Крайне важно используя государственные механизмы восстанавливать справедливость, а журналистика должна помочь распространить достоверную информацию», — подчеркнул В. Анисимов.

Представитель Сербской Православной Церкви протоиерей Никола Пейович представил короткометражный фильм «До Христовой победы», посвященный истории важнейших эпизодов стояния православных сербов Черногории за православные святыни и традиционные ценности. «Я уверен, что правда Божия победит на Украине так же, как она победила в Черногории, но для этого нужно приложить много усилий», — отметил протоиерей Никола Пейович.

Журналистка Янина Алексеева, руководительница Православного просветительского общества Болгарии, в своем выступлении затронула историю взаимоотношений Болгарской Церкви с Константинопольским Патриархатом, а также познакомила с новыми академическими изданиями, посвященными украинскому вопросу, перевод которых на русский язык еще предстоит.

Журналистка из Греции П. Доку выступила с комментарием: «Хотела бы отметить, что в моей стране греческие СМИ занимают позицию Патриарха Константинопольского Варфоломея. И большинство из них не хотят по-настоящему разобраться, что же происходит на Украине. С другой стороны европейские СМИ вообще не знакомы с украинским вопросом. Большинство из них к нам достаточно враждебны. Позвольте мне поделиться личным мнением, потому что я как раз живу там, в том месте, которое относится к юрисдикции Патриарха Варфоломея: я думаю, что он не изменит своего решения. Он не верит в диалог, все должны это понимать. Надо быть готовыми к тому, что он создаст много новых проблем. Он не хочет принимать тот факт, что совершает ошибки. И Русская Церковь должна, прежде всего, оказать влияние на общественное мнение по этому вопросу, поскольку созданный раскол также создал проблемы между Россией и Грецией во многих вопросах».

Завершая дискуссию, протоиерей Игорь Якимчук подчеркнул единодушие собравшихся относительно сложившейся ситуации в межправославных отношениях. «Мы сегодня имели возможность убедиться, что нашу точку зрения разделяют и в других православных странах. А это значит, что наши усилия, направленные на то, чтобы доносить правду Божию до максимального числа людей, приносят свои плоды», — заключил представитель ОВЦС.

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