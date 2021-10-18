Русская линия
Сводка новостей от 18 октября 2021

В ОВЦС МП заявили, что не занимаются подготовкой новой встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска
О приезде главы Ватикана в Россию речи вообще не идёт…

Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск«Каких-либо конкретных действий по подготовке такой встречи пока не проводится. Её дата не определена, место тоже не определено, ну и тематика этой встречи пока ещё находится в стадии проработки», — заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает Интерфакс.

Он напомнил, что одна такая встреча уже состоялась более пяти лет назад, она прошла в Гаване 12 февраля 2016 года.

«Встреча во многих отношениях полезная и важная. И, конечно, коль скоро состоялась одна встреча, то может состояться и другая, и третья. По мере необходимости лидеры христианских конфессий между собою должны встречаться. Почему Патриарх может встречаться с армянским патриархом, а не может встречаться, например, с папой Римским?» — сказал митрополит Иларион.

Отвечая на вопрос ведущей, он также сообщил, что условия для визита папы Римского в Россию «в настоящий момент отсутствуют», о чём не так давно заявил и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

Русская линия

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В ОВЦС МП заявили, что не занимаются подготовкой новой встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска
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