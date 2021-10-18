Памятные знаки и дипломы литературного форума были вручены в девяти творческих номинациях…

15 октября 2021 года в актовом зале Фонда изучения наследия П.А. Столыпина в Москве состоялось вручение премий XII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь», сообщает сайт Издательского Совета Московской Патриархии.

В церемонии вручения памятных знаков и дипломов конкурса приняли участие президент Международного Славянского Форума искусств, член Патриаршего совета по культуре, депутат Государственной Думы РФ Николай Бурляев; глава Фонда изучения наследия П.А. Столыпина П.А. Пожигайло; писатель, историк, программный директор Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» А.В. Орлов; заместитель председателя Издательского совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров); лауреат Патриаршей литературной премии имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия В.Ю. Малягин; поэт, публицист, президент литературного фонда «Дорога жизни» Д.А. Мизгулин.

Памятные знаки и дипломы литературного форума были вручены в девяти творческих номинациях, включающих поэзию, прозу, публицистику, драматургию, литературный киносценарий, художественный перевод, литературу по истории славянских народов, литературоведение и литературу для детей и юношества.

Среди лауреатов форума «Золотой Витязь»: протоиерей Владимир Вигилянский за книгу «Русский ключ», протоиерей Федор Конюхов за книгу «На грани возможностей», монахиня Пелагия (Варламова) за книосценарий «Снег», Н.С. Михалков за пьесу «Двенадцать», профессор Санкт-петербургской духовной академии М.В. Шкаровский за книгу «Господь дарует нам победу», митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) за книгу «Евангелие Достоевского», а также номинанты Патриаршей литературной премии А.Г. Байбородин и С.В. Кекова.

Дипломы Издательского совета Русской Православной Церкви в номинации «Дорога к храму» были вручены поэтессе Елене Буевич (Черкассы, Украина) за книгу «Остаться в Евпатории», прозаику Сергей Пылеву (Воронеж, Россия) за книгу «А за окном — человечество» и лауреату Патриаршей литературной премии Константину Ковалёву-Случевскому за книгу «Георгий Победоносец».

Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь» проводится в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» с 2010 года и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Организаторами Литературного форума являются Международный Форум «Золотой Витязь» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), при участии: Союза писателей России, Издательского совета Русской Православной Церкви, Государственного литературного института имени А.М. Горького, Фонда изучения наследия П.А. Столыпина, Литературного фонда «Дорога жизни».

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