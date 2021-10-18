Святейший Патриарх Кирилл: Отрадно, что у сотрудников Федеральной службы охраны теперь есть свой православный храм

17 октября 2021 года, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Орёл, где принял участие в освящении храма в честь Казанской иконы Божией Матери, сообщает Патриархия.Ru.

В состав официальной церковной делегации, прибывшей в Орел, вошли управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков); руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко.

Утром в связи с тем, что самолёт Его Святейшества не смог своевременно сесть в Орле из-за турмана, митрополит Воскресенский Дионисий с благословения Патриарха Кирилла самостоятельно совершил чин великого освящения храма в честь Казанской иконы Божией Матери в микрорайоне Наугорский города Орла и Божественную литургию в новоосвященном храме.

На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения о избавлении от распространения коронавирусной инфекции. После сугубой ектении митрополит Дионисий вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.

Были освящены три престола: центральный — в честь Казанской иконы Божией Матери, северный — в честь преподобного Сергия Радонежского, престол крестильного (нижнего) храма — в честь благоверного князя Димитрия Донского.

Прибывшего в Орел Святейшего Патриарха Кирилла у врат Казанского храма встречали: митрополит Орловский и Болховский Тихон и губернатор Орловской области А.Е. Клычков.

Предстоятель Русской Православной Церкви завершил чин великого освящения храма, прочитав молитву и окропив храм святой водой.

На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция богослужения. Трансляция была выведена на большой экран, установленный на площади перед храмом.

По окончании богослужения митрополит Орловский и Болховский Тихон приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону священноисповедника Георгия Коссова с частицей мощей этого святого.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом и передал в дар новоосвященному храму образ благоверного князя Александра Невского с Феодоровской иконой Божией Матери.

Митрополиту Тихону в благословение на труды Предстоятель Русской Церкви вручил панагию.

Затем во внимание к помощи в строительстве храма Святейшим Патриархом Кириллом были награждены:

— директор Федеральной службы охраны Российской Федерации Д.В. Кочнев — орденом благоверного князя Даниила Московского I степени;

— председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий — орденом преподобного Андрея Иконописца II степени;

— председатель Фонда содействия развитию органов государственной охраны «Тайницкий сад» А.Н. Иванников — орденом преподобного Сергия Радонежского II степени;

— Н.Ф. Кондратюк — орденом благоверного князя Димитрия Донского III степени;

— руководитель проекта по благоукрашению в ООО «Ковчег» А.П. Барышникова — медалью ордена преподобного Андрея Иконописца.

Советнику Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресину была вручена памятная икона с Патриаршим благословением.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл ещё раз поздравил участников богослужения:

«Сердечно поздравляю всех награжденных, всех, кто сегодня присутствует здесь, всех жителей города Орла и, я бы сказал, всех нас, россиян, с замечательным событием освящения храма здесь, на Орловской земле. Храма, созданного по инициативе и усилиями Федеральной службы охраны — очень важного органа, обеспечивающего безопасность высших государственных лиц, а значит, и безопасность России. По инициативе работников ФСО, при их материальном участии, но, конечно, многие другие люди — инженеры, архитекторы, художники — также участвовали в реализации этого замечательного проекта, и я хотел бы сердечно поблагодарить всех.

Действительно, каждый, кто участвовал в этом деле, построил себе памятник. Используя замечательные слова Александра Сергеевича Пушкина, я сказал бы: этот памятник — нерукотворный. С одной стороны, он сделан руками, и для людей он рукотворный. А вот пред лицем Божиим он нерукотворный, потому что на этом месте будут люди обретать Бога в сердце, будут приближаться к Богу, а значит, становиться лучше, делать больше добра и правды, к чему, собственно говоря, и должно устремляться идеальное человеческое общество. Дай Бог, чтобы по благословению Всевышнего Отечество наше становилось таким обществом, исполненным мира, справедливости, веры и любви.

Еще раз всех вас сердечно поздравляю с этим важным, историческим для града Орла событием!"

Русская линия