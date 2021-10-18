Патриархия.Ru, рекламируя трёхтомное издание Следственного комитета о гибели Царской семьи, сообщает, что у следствия нет сомнений в принадлежности «екатеринбургских останков», и эти выводы уже признаны на высоком международном уровне…

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси включилась в кампанию по рекламе трёхтомного издания Следственного комитета РФ, посвящённого расследованию обстоятельств гибели Царской семьи последнего русского Императора Николая II и обосновывающего подлинность «екатеринбургских останков».

За последнее время на страницах Патриархии.Ru последовательно были опубликованы сразу три сообщения о том, что Следственный комитет выпустил первый, второй и третий томы своего исследования. При этом из сообщений следует, что в Московской Патриархии никто уже и не сомневается в правоте выводов следователей.

«Трёхтомное издание является полным собранием материалов следствия и исторических документов, связанных с гибелью Российского императора Николая II, его семьи и их приближенных, — пишет Патриархия.Ru

Книга вызвала повышенный интерес в обществе и положительные отклики, ведь она является наиболее точным и полным источником информации, которая была собрана воедино буквально по крупицам. Заключительная часть книги также наполнена интересными фактами, архивными документами. Она дает ответы на поставленные в начале повествования вопросы, опираясь на сугубо научные исследования, результаты экспертиз, фотографии и аудиозаписи.

Благодаря проведенной кропотливой работе, современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии гибели Царской семьи и принадлежности останков. Итоги расследования этого преступления признаны на международном уровне.

Издание станет существенным подспорьем для всех, кто заинтересован в установлении истины и достоверности трагических событий прошлого, ведь это совместный труд следователей, криминалистов, ученых, историков-архивистов, представителей гражданского общества и всех неравнодушных людей".

О том, что данное исследование публикуется, в частности, для ознакомления архиереев Русской Православной Церкви, которые и должны вынести своё суждение об обоснованности тех или иных выводов следователей о подлинности «екатеринбургских останков» в Пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси, не уточняют.

Русская линия