В Москве решили закрыть постпредство России при НАТО после того, как альянс вновь потребовал сократить его состав…

Россия решила с 1 ноября приостановить работу своего постпредства при НАТО в ответ на решение о лишении аккредитации восьми сотрудников миссии. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

Также прекратят работу Информационное бюро НАТО при посольстве Бельгии и Военная миссия связи в Москве, сообщил министр. По его словам, если у представителей Североатлантического альянса «возникнут какие-то экстренные дела», они могут обращаться к российскому послу в Брюсселе.

Североатлантический альянс 6 октября объявил о сокращении состава постпредства России при НАТО с 20 до 10 человек: у восьми дипломатов отозвали аккредитацию, ещё два вакантных места были упразднены. Россиянам дали срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

В НАТО объяснили своё решение тем, что лишённые аккредитации дипломаты, по мнению альянса, являются сотрудниками разведки, о статусе которых Москва не уведомляла. Генсек альянса Йенс Столтенберг позднее заявил, что решение «не связано ни с какими конкретными событиями».

Сергей Лавров 18 октября объявил об ответных шагах российской стороны: с 1 ноября будут закрыты постпредство России при НАТО и миссии организации в Москве. Он уточнил, что процесс может занять «ещё несколько дней», но подчеркнул, что Россия больше не видит необходимости «продолжать делать вид, что какие-то перемены [в отношениях с альянсом] в обозримом будущем возможны».

Закрытие постпредства при НАТО — мера, к которой Москва не прибегала ни в один из предыдущих периодов охлаждения отношений с Западом в новейшей истории.

При этом с января 2018 года миссия работала без постпреда — с момента, когда этот пост покинул Александр Грушко, который сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел. Обязанности главы представительства исполнял заместитель постпреда Юрий Горлач.

Кроме того, неоднократно альянс высылал российских дипломатов из Брюсселя — первый такой случай произошёл весной 2009 года. Весной 2018 года после скандала вокруг дела Скрипалей НАТО решила сократить состав постпредства РФ с 30 до 20 человек.

Русская линия