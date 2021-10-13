Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года не разрешила конфликт и не привела к прочному миру, заявил духовный лидер Армении…

Католикос всех армян Гарегин II: Новые экспансионистские посягательства Азербайджана могут привести регион к ещё более широкомасштабной войне

Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года не привела к разрешению проблем, а породила новые трагедии и вызвала новые проблемы, заявил Католикос всех армян Гарегин Второй.

«Война не есть способ решения проблем, и эта война фактически не привела к разрешению проблем, а породила новые трагедии и вызвала новые проблемы. Невозможно созидать мир военным путём, под прицелом оружия, невозможно достигнуть солидарности и сотрудничества, манипулируя фактором военнопленных, сея ненависть к армянам», — сказал Гарегин Второй на трехсторонней встрече в Москве с патриархом Кириллом и главой Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Паша-заде.

По его словам, Армения надеется, что сможет преодолеть вызовы при поддержке дружественных, миролюбивых стран, международного сообщества и организаций. «Мы также надеемся, что в этом сложном положении власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести регион к новой, более широкомасштабной войне», — добавил он.

Католикос Гарегин Второй обратился к шейх-уль-исламу Паша-заде, выразив надежду, что эта встреча обеспечит результаты через его посредничество перед властями Азербайджана, в частности в решении гуманитарных вопросов, насущных духовных и религиозных проблем, а также утверждения мира в жизни двух народов.

Гарегин Второй заявил, что мирное урегулирование карабахского конфликта не имеет альтернативы с точки зрения установления стабильности и мира, гарантирования безопасной и безмятежной жизни в регионе.

«Однако, вопреки готовности армянской стороны окончательно решить вопросы, всем прилагаемым миротворческим усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ситуация в регионе продолжает оставаться тревожной и напряженной из-за унижающей достоинство и неприемлемой воинственной риторики и неконструктивной и ультимативной политики властей Азербайджана», — сказал католикос.

Он заявил о важности отказа от применения силы, уточнения статуса Нагорного Карабаха, освобождения армянских военнопленных, прекращения Азербайджаном посягательств на государственную границу Армении.

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