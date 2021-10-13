13 октября 2021 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Религиозные лидеры Армении и Азербайджана прибыли в российскую столицу по приглашению Предстоятеля Русской Православной Церкви для обсуждения путей урегулирования последствий многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает Патриархия.Ru.

Начало миротворческим усилиям Московского Патриархата по проблеме Нагорного Карабаха было положено в 1988 году. Первая трехсторонняя миротворческая встреча глав трех религиозных общин прошла в мае 1993 года в Московском Даниловом монастыре. Предыдущие трехсторонние встречи религиозных лидеров России и Закавказья состоялись в рамках межрелигиозных форумов в 2010 году в Баку и 2011 году в Ереване, а также в 2017 году в Московском Даниловом монастыре.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Католикоса всех армян и председателя Управления мусульман Кавказа за готовность приехать в Москву и сесть за стол переговоров. «Тем самым мы свидетельствуем о подлинно миротворческом потенциале наших религий», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему преодоления последствий многолетнего, к сожалению, конфликта <…>, в который вовлечены народы и Азербайджана, и Армении, — продолжил Святейший Владыка, обращаясь к участникам встречи. — В течение без малого 30 лет мы, религиозные люди, ответственные за свои общины, трудимся для того, чтобы смягчить это трагическое противостояние. Мы Богом призваны к тому, чтобы проповедовать любовь и милосердие, даже тогда, когда это кажется трудноисполнимым».

Как отметил Предстоятель Русской Церкви, духовная сфера жизни — самая чувствительная сфера человеческого бытия. Но, к сожалению, есть люди, которые религией оправдывают насилие, жестокость и кровопролитие.

«Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связать религию с войной. Религиозные войны — это страшная, греховная страница в религиозной истории человеческого рода. В нынешнем веке, я думаю, мы должны сделать всё для того, чтобы понятия „религия“ и „война“ не соединялись в одно целое», — подчеркнул Святейший Патриарх.

Особое внимание Святейший Владыка призвал уделять работе с молодежью.

«Мы в ответе за будущее молодое поколение, — заявил Предстоятель Русской Церкви. — Если сегодня мы будем молча смотреть на то, как среди молодежи крепнут отчуждение, взаимные претензии и даже ненависть, то завтра эти сорняки пустят корни и дадут поросль, которую будет очень трудно затем выкорчевать. Она разовьётся в мощные растения, которые могут погубить и плодородие духовной почвы, и нанести вред окружающей среде. В первую очередь я имею в виду, конечно, сферу духовной человеческой жизни».

Святейший Владыка выразил уверенность в том, что «авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами станет примером для всех».

«Пусть Бог благословит наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое поспособствует, несомненно, достижению прочного и долговременного мира на древней кавказской земле — близкой, дорогой, родной для вас обоих», — сказал в завершение Предстоятель Русской Православной Церкви.

По итогам трехсторонней встречи духовных лидеров Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл зачитал заявление, в котором подчеркивается необходимость диалога и международных миротворческих усилий в деле урегулирования конфликта, не имеющего под собой религиозной почвы. «Религиозные лидеры готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага и процветания нынешнего и будущих поколений», — в частности, говорится в документе.

В заключение Святейший Владыка отметил: «Ещё раз хотел бы выразить благодарность моим дорогим братьям, которые исполнены ответственности, мужества, принципиальности. Именно с таких позиций они выступают на этих переговорах, стремясь к установлению прочного и справедливого мира для блага их собственных народов и для блага всех народов, проживающих на Кавказе в тех местах, где до сих пор сохраняется некоторая напряженность».

Русская линия