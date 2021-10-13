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Сводка новостей от 13 октября 2021

Сербская Православная Церковь потребовала от албанских боевиков срочно покинуть север Косово
Нападение косовских спецотрядов полиции на магазины в северной Митровице и Звенчане вызвали протесты сербского населения…

Карта Косово13 октября 2021 года Рашско-Призренская епархия Сербской Православной Церкви призвала боевиков «РОСУ» (так называемая специальная полиция под руководством сепаратистского правительства в Приштине — ИА REGNUM) срочно покинуть север Косово и Метохии и не допустить дополнительного обострения ситуации, сообщает ИА REGNUM.

Причиной такого экстренного заявления стало то, что утром 13 октября боевики «РОСУ» ворвались на север Косово и Метохии под предлогом борьбы против контрабанды. Они разгромили несколько магазинов и аптек в северной Митровице и Звечане. В ответ сербы вышли на акции протеста, которые закончились тем, что боевики открыли огонь по протестующим, среди которых есть тяжело раненные.

«Использование силы со стороны косовской полиции, особенно огнестрельного оружия, является открытым актом агрессии против граждан на этнической почве, который может вызвать ужасающую нестабильность», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

Епархия Рашско-Призренская призвала KFOR (военная миссия под руководством НАТО в Косово) и международную миссию EULEX (гражданская миссия ЕС в Косово) срочно установить мир и порядок и защитить граждан от насильственных действий полиции, а граждан — проявить максимум сдержанности.

Русская линия

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Сербская Православная Церковь потребовала от албанских боевиков срочно покинуть север Косово
Нападение косовских спецотрядов полиции на магазины в северной Митровице и Звенчане вызвали протесты сербского населения...

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