13 октября 2021 года Рашско-Призренская епархия Сербской Православной Церкви призвала боевиков «РОСУ» (так называемая специальная полиция под руководством сепаратистского правительства в Приштине — ИА REGNUM) срочно покинуть север Косово и Метохии и не допустить дополнительного обострения ситуации, сообщает ИА REGNUM.

Причиной такого экстренного заявления стало то, что утром 13 октября боевики «РОСУ» ворвались на север Косово и Метохии под предлогом борьбы против контрабанды. Они разгромили несколько магазинов и аптек в северной Митровице и Звечане. В ответ сербы вышли на акции протеста, которые закончились тем, что боевики открыли огонь по протестующим, среди которых есть тяжело раненные.

«Использование силы со стороны косовской полиции, особенно огнестрельного оружия, является открытым актом агрессии против граждан на этнической почве, который может вызвать ужасающую нестабильность», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

Епархия Рашско-Призренская призвала KFOR (военная миссия под руководством НАТО в Косово) и международную миссию EULEX (гражданская миссия ЕС в Косово) срочно установить мир и порядок и защитить граждан от насильственных действий полиции, а граждан — проявить максимум сдержанности.

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