В украинской столице состоялся саммит Украина-ЕС, в результате которого были заключены лишь три соглашения…

Надежды украинцев на помощь европейских и американских союзников, которые во время революции в Киеве обещали Украине всевозможные блага, давно поблекли. В свете того, что Германия и США договорились даже по такому острому для украинских властей вопросу, как строительство «Северного потока-2», надеяться на то, что Киев кто-то облагодетельствует, было бы наивно. По прошедший в украинской столице саммит Украина-ЕС не вызвал большого интереса.

Для участия во встрече на высшем уровне столицу Украины посетили председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По итогам состоявшегося форума было подписано всего три соглашения, сообщает «Немецкая волна».

При этом у президентской резиденции «Мариинский дворец», где проходили переговоры участников саммита, ещё утром во вторник выстроили протестующие журналисты незаконно закрытых властями оппозиционных телеканалов с плакатами против подавления свободы слова в стране. Но эта акция, как и многое другое, была просто не замечена «европейские гостями». Когда надо, на Западе тоже быстро умеют закрывать глаза.

Что касается документов, которые были подписаны по итогам переговоров, то это соглашение об «общем авиационном пространстве», договор «по атомной энергии» (оно касается украинского участия в Рамочной программе по исследованиям и инновациям «Горизонт Европа») и соглашение об участие украинцев в культурной европейской программе «Креативная Европа».

Все эти документы вряд ли могут считаться большим достижением саммита, особенно в свете того, что украинская газотранспортная система в ближайшие годы может превратиться в металлолом. Но ничего конкретного по газовой проблеме, которая волнует сейчас и саму Европу, европейские гости в Киеве не сказали, ограничившись общими словами поддержки.

«Я понимаю ваше беспокойство, беспокойство Украины по поставкам газа, уменьшению поставок от «Газпрома» — не только этой зимой, но и в будущем «, — заявила Урсула фон дер Ляйен. По словам главы Еврокомиссии, сейчас совместно с украинскими экспертами изучаются «различные сценарии» газоснабжения Украины, в том числе и из стран-членов ЕС, а также реверс топлива через Словакию.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский сообщил о начале дискуссии с европейцами о «применении третьего энергетического пакета ЕС к «Северному потоку-2» и об отдельной санкционной политике в отношении этого газопровода. Но добавил, что это будет длительный процесс. Оно и понятно — в Европе не хотят отказываться от явно выгодного Германии газопровода, а потому предлагают Киеву договоры о культуре и атомной энергетике (это на фоне того, что Германия, например, вообще решила отказаться от атомной энергетики).

Более того, европейские гости не жалели комплиментов президенту Зеленскому за его «лидерство по проведению реформ в тяжелых условиях», но и при этом выразили свою обеспокоенность ходом реализации судебной реформы на Украине, борьбой с коррупцией и ограничением влияния олигархов в стране.

Русская линия