На Украине продолжаются силовые захваты храмов УПЦ
Очередной храм был захвачен накануне Покрова Пресвятой Богородицы на Волыни…
13 октября 2021 года, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, сторонники «ПЦУ» срезали замки на Успенском храме УПЦ в селе Навоз Волынской области и проникли в церковь. Захват произошёл около 14.00, сообщил настоятель прихода протоиерей Анатолий Остапчук, передаёт СПЖ.
Как рассказал настоятель, который уже 28 лет служит в этом селе, праздничную Литургию 14 октября изгнанная из храма община намерена служить в доме семьи прихожан, которые на зиму выехали из деревни и отдали дом для нужд прихода. Поддержать религиозную общину УПЦ приедет правящий архиерей Волынской епархии архиепископ Нафанаил.
По словам о. Анатолия, несмотря на растиражированные в СМИ заявления о «решение большинства о переходе», активных сторонников «ПЦУ» в селе — до десяти. Из них единицы настойчиво агитировали за «переход», при этом это были представители местного бизнеса. Тем не менее, значительная часть людей осталась с настоятелем.
Захват Успенского храма в частности произошёл после того, как 5 октября 2021 года председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко незаконно перерегистрировал общину УПЦ в «ПЦУ».
Согласно данным реестра юридических лиц, руководителем новосозданной общины «ПЦУ» в с. Навоз с 7 октября 2021 года является некий Владимир Гавран. По бумагам он также значится руководителем незаконно перерегистрированной в пользу «ПЦУ» общины УПЦ в с. Боровичи, храм которой раскольники захватили ещё в первую волну «переходов».