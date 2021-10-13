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Сводка новостей от 13 октября 2021

На Украине продолжаются силовые захваты храмов УПЦ
Очередной храм был захвачен накануне Покрова Пресвятой Богородицы на Волыни…

Успенский храм УПЦ в селе Навоз Волынской области Украины13 октября 2021 года, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, сторонники «ПЦУ» срезали замки на Успенском храме УПЦ в селе Навоз Волынской области и проникли в церковь. Захват произошёл около 14.00, сообщил настоятель прихода протоиерей Анатолий Остапчук, передаёт СПЖ.

Как рассказал настоятель, который уже 28 лет служит в этом селе, праздничную Литургию 14 октября изгнанная из храма община намерена служить в доме семьи прихожан, которые на зиму выехали из деревни и отдали дом для нужд прихода. Поддержать религиозную общину УПЦ приедет правящий архиерей Волынской епархии архиепископ Нафанаил.

По словам о. Анатолия, несмотря на растиражированные в СМИ заявления о «решение большинства о переходе», активных сторонников «ПЦУ» в селе — до десяти. Из них единицы настойчиво агитировали за «переход», при этом это были представители местного бизнеса. Тем не менее, значительная часть людей осталась с настоятелем.

Захват Успенского храма в частности произошёл после того, как 5 октября 2021 года председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко незаконно перерегистрировал общину УПЦ в «ПЦУ».

Согласно данным реестра юридических лиц, руководителем новосозданной общины «ПЦУ» в с. Навоз с 7 октября 2021 года является некий Владимир Гавран. По бумагам он также значится руководителем незаконно перерегистрированной в пользу «ПЦУ» общины УПЦ в с. Боровичи, храм которой раскольники захватили ещё в первую волну «переходов».

Русская линия

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На Украине продолжаются силовые захваты храмов УПЦ
Очередной храм был захвачен накануне Покрова Пресвятой Богородицы на Волыни...

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