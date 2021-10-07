Новоизбранный Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий 12 октября 2021 года намерен посетить США. Об этом сообщил глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Элпидофор во время заседания Ассамблеи канонических православных епископов США.

Владыка Элпидофор призвал членов православной Ассамблеи принять участие во встрече Сербского Предстоятеля, а также в богослужениях, которые он может совершить в Америке. При этом представитель Константинопольского Патриархата выразил особую радость, что этот визит станет первым визитом в Америку Патриарха Порфирия после его избрания.

Никаких анонсов по поводу поездки Сербского Патриарха в США официальный сайт Сербской Православной Церкви не публикует, а потому остаётся неизвестными ни программа, ни цели, ни даже точные сроки визита Патриарха Порфирия.

Впрочем, вне зависимости от того, с кем намерен встретиться в Америке Предстоятель Сербской Православной Церкви, для церковной Москвы — это не очень хорошая новость. Новоизбранный Сербский Предстоятель своим первым визитом явным образом демонстрирует, что он настроен искать союза и понимания с Фанаром и его представителями, а не продолжать тесные контакты с Русской Православной Церковью.

Русская линия