Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин решил наградить русского парня, который попытался дать отпор разнузданному поведению трёх пьяных дагестанцев в московском метро и поручил вручить жестоко избитому ими Роману Киселёву медаль за отвагу, сообщается ТАСС.

4 октября 2021 года вечером в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Измайловская» до станции «Первомайская», трое разнузданно ведущих себя дагестанцев зверски избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку. Нападавшие продолжали избивать молодого человека ногами, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. На все призывы пассажиров остановить жестокое избиение, они реагировали неадекватно и крайне агрессивно.

В результате полиция задержала преступников (при задержании они оказывали сопротивление и угрожали полицейским) и возбудила на них уголовное дело о хулиганстве и сопротивлении полиции. Однако, Следственный комитет решил вмешаться в ситуацию и усмотрел в случившемся более тяжкую статью «о покушении на убийство». Комитет потребовал передать это дело его следователям. Тем временем, Александр Быстрыкин решил наградить Романа Киселёва.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку, — сообщает СК. — Главой СК России принято решение о награждении пострадавшего, проявившего неравнодушие и храбрость, ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Это нападение получило широкий общественный резонанс в СМИ и соцсетях. При этом в комментариях многие обращают внимание, что избиение Романа Кисилёва происходило на глазах почти полностью заполненного людьми вагона метро, и никто за него не вступился.

Действительно, москвичи просто бояться вмешиваться в такие конфликты, поскольку в итоге чаще всего остаются один на один с дагестанцами и их землячествами при полном бездействии властей, а то и крайними в уголовных делах. «У нас могут посадить даже за откровенную самооборону, не то, что за попытку урезонить дагестанцев», — наиболее часто встречающееся объяснение этого в комментариях.

К сожалению, нынешняя реакция Александра Быстрыкина — это крайне редкое явление со стороны властей в России, и поэтому русские люди уже давно не чувствуют себя хозяевами в своей собственной столице. Удивительно в такой ситуации не то, что за Романа Киселёва никто не заступился, а то, что есть ещё среди русских людей те, кто готов рискнуть своей жизнью и безопасностью, чтобы помочь другим.

Русская линия