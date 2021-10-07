Священника Элладской Православной Церкви вызвали в суд за то, что он отслужил Литургию на Благовещение и тем самым нарушил введённый греческими властями карантин…

Протопресвитер Анастасий Готцопулос: Я исполнил свой священнический и пастырский долг, как того требует наш церковный порядок

Священник Элладской Православной Церкви протопресвитер Анастасий Готцопулос привлечен греческими властями к суду за совершение Божественной Литургии во время карантина, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Священник рассказал, что был привлечен к уголовной ответственности и 11 октября 2021 года предстанет в городе Патры перед судом по административным правонарушениям за то, что 25 марта 2020 года, в праздник Благовещения, совершил богослужение.

Он напомнил, что согласно постановлению правительства, с 16 марта по 11 апреля 2020 года было полностью запрещено совершение Литургии на всей территории Греции (даже монастырях и на Святой Горе Афон).

Священник отметил, что «простое совершение Божественной Литургии, вне зависимости от присутствия или отсутствия верующих в храмах, было квалифицировано как уголовное преступление». Однако, несмотря на это, он отслужил Литургию на праздник Благовещения, и тем самым «исполнил свой священнический и пастырский долг, как того требует наш церковный порядок».

«Компетентная судебная власть считает преступлением совершение Евхаристии, а священников, которые осмелились служить — преступниками, а церковное руководство смотрит на вс это, в лучшем случае, со смущением!», — подчеркнул священник.

Он считает, что подобные законы, «криминализирующие совершение Божественной литургии», действовали в Европе «после смерти Диоклетиана (311 г. н.э.) только в Албании Энвера Ходжи (1967−1990)», и ни «Мухаммед, ни его преемники в течение 400−500 лет турецкого рабства, ни Ленин, ни Сталин, ни Чаушеску не осмелились проявить такое неуважение к самой сути Церкви, Тайне Евхаристии, на которую Греческая Республика решилась в 2020 году».

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