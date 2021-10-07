6 октября 2021 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в торжественных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, которые состоялись в Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр» в Киеве, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейшего владыку сопровождал митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Церемонию чествования памяти жертв трагедии Бабьего Яра возглавил президент Украины Владимир Зеленский. На мероприятии также присутствовали президент Израиля Ицхак Герцог, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель парламента Грузии Каха Кучава, спикер парламента Швеции Андреас Норлен, маршалок Сената Польши Томаш Гродзский и другие.

Кроме того, в церемонии приняли участие представители парламентов Чехии, Австрии, Литвы и Латвии, специальный представитель по вопросам Холокоста Госдепартамента США Эллен Джермейн, специальный представитель премьер-министра Великобритании лорд Амед Уимблдонский, раввины, лидеры религиозных конфессий и организаций, послы и представители дипломатического корпуса, а также эксперты, ученые и меценаты со всего мира, которые занимаются темой Холокоста.

Президент Украины и гости посетили открытие мемориального объекта «Кристаллическая стена плача» авторства художницы Марины Абрамович и ознакомились с аудиовизуальной инсталляцией «Зеркальное поле», через которую голоса взрослых и детей озвучивают имена жертв Бабьего Яра, сообщает портала «Православная жизнь».

Как отметил в своем выступлении Владимир Зеленский, через несколько лет появляющиеся в урочище объекты станут частью единого масштабного комплекса памяти о Бабьем Яре, который позволит «сполна ощутить ужас, боль и страдания, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость».

Бабий Яр — урочище на северо-западной окраине Киева. 29 сентября 1941 года, во время гитлеровской окупации, здесь начались массовые расстрелы евреев, затем украинцев, русских, цыган, преимущественно стариков, женщин, детей. До октября 1943 года мучительной смерти тут были преданы военнопленные, гражданские лица, а также православные священники, которые отказались провозглашать в храмах молитвы о здравии фюрера и укрывавшие евреев. По разным данным общее количество убитых в Бабьем Яру составляет от 70 до 200 тысяч человек.

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