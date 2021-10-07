Митрополит Волоколамский Иларион: Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня. Но новая встреча возможна

Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между главой Ватикана и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возможна, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью, которое опубликовала в понедельник газета Corriere della Sera, сообщает РИА Новости.

«Надо разделять две темы — встречу между папой Римским и Патриархом и визит папы Франциска в Россию. Что касается визита, то я разделяю мнение (госсекретаря Ватикана) кардинала Паролина, сегодня для этого нет условий, и не думаю, что я должен называть причины, по которым он в настоящий момент невозможен. Обе стороны это знают. Сегодня такая поездка не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений. Однако это не означает, что их не следует развивать», — сказал глава ОВЦС.

Митрополит Иларион указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до её проведения. «Помните, о встрече в Гаване было объявлено всего за неделю. Так вот, когда мы закончим подготовку второй встречи, мы объявим о ней неделей раньше», — отметил он.

В ходе своего предыдущего визита в Рим митрополит Иларион, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что не исключает проведения новой встречи между папой Франциском и Патриархом Кириллом, отметив, что «коль скоро состоялась одна встреча, то естественно, что рано или поздно может состояться и другая».

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