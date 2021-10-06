Правительство России готово оказывать всемерную поддержку становлению в России института больничных капелланов — об этом сказала заместительница председателя Правительства России Татьяна Голикова на международной онлайн-конференции «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация». Голикова отметила, что в России успешно развивается взаимодействие священников и врачей, о чём свидетельствуют как сами пациенты, так и медики, сообщает Диакония.Ru.

«Сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения России ведется работа по развитию больничного служения. Уверена, что конференция послужит одним из важных шагов на пути становления в России института больничных капелланов. Правительство России готово оказывать этой работе всемерную поддержку», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Со словами приветствия к участникам конференции обратился Святейший Патриарх Кирилл.

«Попечение о недугующих являлось значимым служением христиан во все времена. По милости Божией сегодня в России при активной поддержке государства активно возрождается больничное служение. В наших епархиях появились специальные группы священнослужителей, которые прошли подготовку и посещали пациентов в инфекционных стационарах. Сотни православных волонтеров прошли специальные курсы и стали ухаживать за пациентами COVID-госпиталей Москвы», — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Приветствие участникам конференции направила также председательница Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.

«Обсуждение мирового опыта организации работы больничного духовенства придаст импульс созданию в России института больничных капелланов. Мы будем способствовать выработке механизмов оказания пациентам духовной помощи в медицинских учреждениях Российской Федерации», — отметила Валентина Матвиенко.

Важную роль сотрудничества Русской Православной Церкви и Минздрава России в период пандемии отметил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он поблагодарил священнослужителей, сестер милосердия и православных добровольцев за духовную и психологическую поддержку больных коронавирусной инфекцией.

«Уверен, что мероприятие пройдет на высоком уровне, позволит найти ответы на многие актуальные вопросы и наметить перспективные направления развития служения больничных священников (капелланов) в медицинских учреждениях», — подчеркнул Михаил Мурашко.

О фундаментальном значении духовной и психологической поддержки пациентов в своем выступлении сказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«COVID-19 открыл нам глаза. Он дал возможность переосмыслить наше представление о медицинской и социальной помощи и придать новый смысл роли тех, кто оказывает медицинскую и иную помощь. Конференция, которую мы сегодня проводим, крайне важна для признания и подтверждения важности духовной поддержки как части комплексной помощи больным, а также тем, кто обеспечивает медицинскую помощь и уход», — подчеркнул Ханс Клюге.

В международной онлайн-конференции принимают участие больничные капелланы, ученые, врачи, священнослужители, представители органов власти из России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Ватикана, представители Всемирной организации здравоохранения.

Участники конференции обсуждают международный опыт служения больничных капелланов, их правовой статус, взаимодействие с медучреждениями, вопросы реализации прав пациентов на свободу совести и обеспечения доступа священнослужителей в больницы. Особое внимание уделяется вопросам духовной поддержки больных в период пандемии COVID-19 в России и других странах.

Организаторы конференции — Синодальный отдел по благотворительности, Минздрав России и Совет при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Русская линия