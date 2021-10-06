Русская линия
Сводка новостей от 6 октября 2021

Председатель ОВЦС встретился с папой Римским Франциском
В ходе встречи состоялось обсуждение помощи гонимым христианам на Ближнем Востоке и защиты традиционных ценностей в Европе…

Папа Римский Франциск и глава ОВЦС МП митрополит Иларион6 октября 2021 года в здании Зала аудиенций Павла VI в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с папой Римским Франциском, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В начале беседы митрополит Иларион передал главе Католической церкви приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Председатель ОВЦС отметил, что со времени встречи глав двух крупнейших христианских Церквей мира в Гаване их двустороннее сотрудничество интенсивно развивается. Активное взаимодействие позволяет реализовывать значительное количество совместных проектов, касающихся помощи гонимым христианам, защиты традиционных ценностей, социального служения, области образования и культуры.

В свою очередь папа Франциск выразил радость в связи с возможностью встретиться с митрополитом Иларионом и обсудить текущие вопросы отношений с Русской Православной Церковью.

Далее стороны обсудили ряд вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений между Римско-католической церковью и Русской Православной Церковью.

В завершение встречи папа Франциск и митрополит Иларион обменялись памятными подарками.

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Председатель ОВЦС встретился с папой Римским Франциском
В ходе встречи состоялось обсуждение помощи гонимым христианам на Ближнем Востоке и защиты традиционных ценностей в Европе...

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