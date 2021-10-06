Участники собрания, состоявшегося под председательством представителя Фанара, лишь выразили сожаление по поводу отсутствия на мероприятии своих «русских братьев»…

Иерархи Русской Православной Церкви в Америке отказались принимать участие в совместном богослужении и в Ассамблее, где председательствовал глава фанариотской Архиепископии в США архиепископ Элпидофор, сообщает СПЖ.

2 октября 2021 начала свою работу Ассамблея канонических епископов США, а 3 октября члены Исполнительного Комитета Ассамблеи совершили совместное богослужение, в котором участвовали архиепископ Элпидофор (глава Архиепископии Константинопольского патриархата в США), митрополит Тихон (Православная Церковь Америки), митрополит Николай (Румынская Церковь), епископ Савва (Грузинская Церковь), митрополит Иосиф (Антиохийская Церковь) и иерархи других Православных Церквей Америки.

Представители Русской Православной Церкви отказались принимать участие, как в совместном богослужении, так и в работе Ассамблеи.

В своей речи к участникам мероприятия председатель Ассамблеи архиепископ Елпидофор заявил, что «Православие — не является федерацией Церквей, а это — очень большая мировая семья». При этом он выразил сожаление, что «русские братья» отказались участвовать в Ассамблее. Ни слова о кризисе в мировом Православии из-за действий Фанара на Украине во время состоявшегося собрания никто не произнёс.

Более того, во время своей речи владыка Елпидофор сообщил о двух важных событиях, которые ждут православные Америки: первое посещение США новоизбранным Сербским Патриархом Порфирием и готовящийся после 12 летнего перерыва визит главы Фанара Патриарха Варфоломея. В связи с этим он пригласил всех присутствующих принять участие во встрече «дорогих гостей».

Перед завершением работы Ассамблеи, иерархи договорились встретиться 2−4 октября 2022 года.

Русская линия