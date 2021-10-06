Первый том исследования Следственного комитета РФ об убийстве семьи Государя Николая II, в котором «екатеринбургские останки» признаются царскими, направят для ознакомления архиереям Русской Православной Церкви, заявил секретарь Патриаршей комиссии по определению подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал на своём сайте первый том книги, посвященной расследованию убийства семьи последнего российского Императора Николая II. Еще два тома будут посвящены следственной работе 1918−1924 годов, а также расследованию на современном этапе. Книга рассказывает об актуальных результатах следствия по уголовному делу, возобновленному СК России осенью 2015 года.

«Этот том и ещё два тома экспертиз направят всем архиереям», — сказал митрополит Тихон. При этом он не стал никак комментировать содержание указанного издания, отметив лишь, что нём содержатся новые для Церкви данные.

Какую оценку дадут изданию архиереи Русской Православной Церкви, станет известно в ближайшее время. Эта тема, скорее всего, будет обсуждаться на готовящемся Архиерейском Соборе.

Русская линия