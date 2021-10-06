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Сводка новостей от 6 октября 2021

Митрополит Бориспольский Антоний: Проект ПЦУ «забуксовал»
Управделами УПЦ указал, что без поддержки властей Украины украинские раскольники ничего не могут…

Митрополит Бориспольский АнтонийРаскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) может функционировать только с государственной поддержкой, заявил управляющий делами канонической Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщает Радио Sputnik.

«Без прямой поддержки власти проект ПЦУ забуксовал. Украинский проект Фанара соткан из огромного количества противоречий, конфликтов и внутренних неурядиц. И поэтому без поддержки власти в стратегической перспективе он выглядит нежизнеспособным», — отметил владыка.

Кроме того, он обратил внимание, что у ПЦУ крайне мало паствы. Это, по словам владыки, подтвердилось во время визита в Киев Патриарха Константинопольского Варфоломея. Тогда украинские раскольники с трудом смогли собрать тех, кто мог бы приветствовать главу Фанара.

Действительно, без помощи украинских националистов и чиновников на местах ни один приход УПЦ не был бы переведён из канонической Церкви в ПЦУ, и даже несмотря на эту поддержку, раскольники ничего не могут поделать с верующими УПЦ, которые вместо отобранных храмов тут же начинают строить новые. При этом бросается в глаза, что многие отобранные ими храмы нередко просто пустуют.

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