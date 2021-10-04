О начале заполнения первой нити «Северного потока — 2» сообщила компания-оператор Nord Stream 2. По ее данным, на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

Первая нить газопровода «Северный поток — 2» начала заполняться газом, сообщила в понедельник, 4 октября, компания-оператор Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерним предприятием концерна «Газпром». Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объёма и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования, говорится в этом сообщении. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы, передаёт «Немецкая волна».

В Датском энергетическом агентстве (ДЭА) информагентству Bloomberg подтвердили, что Nord Stream 2 AG выполнила все условия, необходимые для сертификации трубопровода, и что первая нить «Северного потока — 2» сейчас имеет все разрешения и может начать функционировать. В то же время в ДЭА отметили, что для пуска газа по второй нитке газопровода оператору требуется выполнить ещё ряд условий.

О полном завершении строительства «Северного потока — 2» «Газпром» сообщил 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. Однако для начала поставок газа из России проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на сертификацию от компании Nord Stream 2 AG германский национальный регулятор — Федеральное агентство по сетям — получил 13 сентября. Срок рассмотрения документа — четыре месяца. Затем проект решения передадут Еврокомиссии на изучение. У брюссельских чиновников будет ещё два месяца на выработку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять ещё два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. А после того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет ещё два месяца на принятие окончательного решения. Таким образом, процедура сертификации может занять восемь-десять месяцев.

Впрочем, в настоящее время цены на газ в Европе бьют все рекорды, при этом газовые хранилища ЕС наполовину пусты и требуют срочного заполнения, а потому европейцам придётся поторопиться, если они не хотят оставить без тепла своих собственных граждан.

Все давно понимают, что «Северный поток-2» рано или поздно будет запущен, вопрос только, когда это произойдёт. Для Европы и России было бы выгодно, если бы труба заработает как можно быстрее.

Русская линия