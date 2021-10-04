Новая эскалация напряжения в крае не может не вызывать беспокойства, заявили в ОВЦС МП…

Новую эскалацию конфликта в Косово председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал очередным витком спирали, «которая раскручивается на наших глазах и приводит к трагическим последствиям для сербского населения Косова, для Сербской Православной Церкви и вообще для Сербии», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В конце сентября полиция самопровозглашенной республики отказалась пропускать на свою территорию транспорт с сербскими регистрационными знаками, что спровоцировало акции протеста сербов, проживающих в Косово.

В эфире программы «Церковь и мир» председатель ОВЦС рассказал о поездках в Косово и Метохию: «Я своими глазами видел, к каким чудовищным последствиям привело вооруженное противостояние: видел разрушенные церкви, оставленные сербами населённые пункты; слышал множество историй о том, как невинные люди погибали от рук косовских албанцев. Но все эти истории тщательно замалчиваются на Западе. Запад выбрал Косово героем, а Сербию — антигероем. Эта односторонняя поддержка Западом Косова при полном игнорировании воли сербского народа уже привела к тому, что произошло, но, к сожалению, эта эскалация не кончается».

«Мы в Русской Православной Церкви всегда последовательно выступаем в поддержку Сербской Православной Церкви и её интересов на всей её исторической канонической территории, которая, несомненно, включает в себя Косово. Там находятся главные святыни Сербской Церкви, величественные монастыри с уникальными фресками. Мы очень озабочены тем, какова будет судьба этих монастырей и фресок, но более всего мы озабочены судьбой сербского населения Косовского края», — заявил глава ОВЦС, выразив надежду на то, что будет найдено политическое решение, которое удовлетворит обе стороны.

Русская линия