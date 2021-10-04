Президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября, следует из опубликованного в понедельник указа главы государства, сообщает ТАСС.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в документе.

В июле Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца. В пресс-службе Минтруда уточняли, что такая инициатива поступила от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. Предложение было поддержано ведомством.

«Мы шли долго — семь лет — к тому, чтобы в России появился День отца, — рассказал газете „Взгляд“ исполнительный директор межрегиональной общественной организации „Союз отцов“ Юрий Соленов. — В 2014 году „Союз отцов“ предложил проект соответствующего закона. И мы, в конце концов, получили этому подтверждение. Но ещё в 2008 году, в преддверии Дня семьи президент озвучил мысль о том, что отцам нужно уделять особое внимание, потому что они непосредственно участвуют в воспитании детей».

Глава «Союза отцов» убеждён, что День отца не должен превращаться в «мужской» аналог 8 марта с застольями, поздравлениями и подарками. «Отцовство — настолько тонкая тема, что она никогда не скатится к праздничному застолью. День отца акцентирует внимание общества на семье для того, чтобы огромный потенциал российских мужчин был реализован через отцовство», — уверен Соленов.

«День отца дал ответ на потребность, которая сформировалась в обществе за целые десятилетия, когда об отцовстве не говорилось. Если материнство было возведено в святость, то отцовство зависло на уровне „стахановщины“ и никак к семье не возвращалось. А теперь отцовство напрямую относится к воспитанию детей», — подытожил глава «Союза отцов».

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