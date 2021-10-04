Республиканцы в свою очередь потребовали от демократов уступок по другим вопросам в ответ на их голосование по повышению потолка американского госдолга…

Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты, заявил президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли [на себя], а не новые. Это подорвёт надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты», — сказал американский лидер.

«Кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся», — добавил Байден, призвав своих политических оппонентов-республиканцев перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга и началу печатания новых долларовых банкнот.

«Республиканцы не просто отказываются выполнять свою работу, но также и грозят использовать свои полномочия, чтобы помешать нам выполнить нашу работу — уберечь экономику от катастрофического события. <…> Мы просто просим их не использовать процедурные лазейки, чтобы помешать нам делать работу, которую они выполнять не будут. <…> Вы не хотите помочь спасти страну, тогда уйдите с дороги, чтобы не разрушить её», — добавил президент США.

«Они должны перестать играть в русскую рулетку с экономикой США», — заявил американский лидер. Байден назвал поведение республиканцев «безрассудным и опасным». «США — это страна, которая платит по своим счетам. Так было всегда. С самого начала мы никогда не допускали невыполнения своих обязательств по платежам. <…> Повышение лимита госдолга обычно представляет собой двухпартийный шаг. И так должно быть. Этого не происходит сегодня. Причина, по которой нам нужно поднять лимит госдола, отчасти связана с безрассудной налоговой политикой и расходами при предыдущей администрации [во главе с республиканцем Дональдом] Трампом», — утверждал Байден.

При этом Байден открыто заявил, что не может дать гарантию того, что дефолта США по их долговым обязательствам не произойдёт. «Я не могу поверить в то, что конечный итог будет именно таким, потому что последствия этого будут настолько мрачными. Я в это не верю. Но могу ли я это гарантировать (что дефолта не будет — прим. ТАСС)? Если бы я мог, я бы это сделал, но я не могу», — ответил Байден.

«Это зависит от Митча Макконнелла», — заявил также президент, имея в виду лидера республиканцев в Сенате Конгресса США.

Макконнелл в понедельник направил главе Белого дома письмо, в котором дал понять, что американской администрации не следует рассчитывать на помощь республиканцев в решении проблемы с лимитом госдолга. Он посоветовал Байдену «обращаться непосредственно к демократам в Конгрессе с этим вопросом». По словам Макконнелла, республиканцев не устраивает ситуация, при которой демократы хотят от них помощи с госдолгом, однако во всех остальных вопросах фактически игнорируют их мнение. «Вот уже два с половиной месяца мы <…> предупреждаем, что если ваша партия хочет править в одиночку, то и с лимитом госдолга она должна разбираться в одиночку», — написал Макконнелл.

В этих условиях американским демократам, судя по всему, придётся пойти на уступки республиканцам, чтобы побудить их проголосовать за решение о том, чтобы в США вновь был включен печатный станок.

Русская линия