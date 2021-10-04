4 октября 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей прибыл в Ватикан, где провёл очередные переговоры с папой Римским Франциском.

Никакой информации о том, зачем глава Фанара в последнее время так часто встречается с папой, в греческих СМИ не публикуется. Нынешняя встреча также оказалась покрыта тайной — остаётся совершенной загадкой, что обсуждали Патриарх Варфоломей и папа Франциск.

Профанарский портал «OrthodoxTimes» публикует лишь фото, лобызающихся Франциска и Варфоломея, не приводя никаких подробностей. «Радио Ватикана» почему-то вообще проигнорировало приезд Патриарха Варфоломея в Рим и его визит к папе Римскому, как будто его и не было.

Всё это свидетельствует о том, что-либо темы, которые обсуждают главы Фанара и Ватикана, носят весьма щепетильный и сложный характер, и они требуют особой секретности, либо Патриарх Варфоломей просто любит фотографироваться с папой Римским, а тот в свою очередь из дипломатического этикета не может ему в этом отказать.

Но что бросается в глаза, так это то, что во время всех этих встреч явным просителем всегда выглядит глава Константинопольского Патриархата, которые буквально ловит папу Римского то той европейской стране, то в другой, а то и приезжает к нему в гости прямо домой. Ничего хорошего от таких визитов православным ожидать не приходится.

Русская линия