Русская линия
Сводка новостей от 4 октября 2021

Константинопольский Патриарх Варфоломей вновь встретился с папой Римским Франциском
Встреча произошла в Ватикане. О чём шла речь на состоявшихся переговорах, не сообщается…

Папа Римский Франциск и глава Фанара Патриарх Варфоломей4 октября 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей прибыл в Ватикан, где провёл очередные переговоры с папой Римским Франциском.

Никакой информации о том, зачем глава Фанара в последнее время так часто встречается с папой, в греческих СМИ не публикуется. Нынешняя встреча также оказалась покрыта тайной — остаётся совершенной загадкой, что обсуждали Патриарх Варфоломей и папа Франциск.

Профанарский портал «OrthodoxTimes» публикует лишь фото, лобызающихся Франциска и Варфоломея, не приводя никаких подробностей. «Радио Ватикана» почему-то вообще проигнорировало приезд Патриарха Варфоломея в Рим и его визит к папе Римскому, как будто его и не было.

Всё это свидетельствует о том, что-либо темы, которые обсуждают главы Фанара и Ватикана, носят весьма щепетильный и сложный характер, и они требуют особой секретности, либо Патриарх Варфоломей просто любит фотографироваться с папой Римским, а тот в свою очередь из дипломатического этикета не может ему в этом отказать.

Но что бросается в глаза, так это то, что во время всех этих встреч явным просителем всегда выглядит глава Константинопольского Патриархата, которые буквально ловит папу Римского то той европейской стране, то в другой, а то и приезжает к нему в гости прямо домой. Ничего хорошего от таких визитов православным ожидать не приходится.

Русская линия

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Константинопольский Патриарх Варфоломей вновь встретился с папой Римским Франциском
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