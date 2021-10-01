Русская линия
Сводка новостей от 1 октября 2021

Очередная попытка обосновать подлинность «екатеринбургских останков»
Следственный комитет России решил опубликовать первый том по итогам своего расследования убийства Царской семьи…

Екатеринбургские останкиСледственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте первый том книги, которая посвящена истории расследования убийства семьи последнего российского Императора Николая II и в которой делается однозначный вывод о подлинности «екатеринбургских останков», сообщает РИА Новости.

В первом томе этого издании содержатся документы, связанные с расстрелом Царской семьи, а также представлена версия СК РФ о том, что царские останки после череды неудачных попыток их уничтожить и сокрыть, якобы были захоронены в Поросёнковом логу.

Ещё два тома будут посвящены следственной работе 1918−1924 годов, а также расследованию на современном этапе.

По всему видно, что Следственный комитет своим изданием пытается обосновать свои прежние выводы о подлинности «екатеринбургских останков», чему в Церкви с самого начала не спешили верить.

В своей работе следственным органам предстояло ответить на целый ряд непростых исторических вопросов, и указанное издание — это, судя по всему, попытка это сделать. Однако, в СК РФ должны понимать, что верить на слово их выводам никто просто так не будет. Представленная версия событий может получить хоть какое-то признание специалистов только в том случае, если в указанном издании будут содержаться весьма веские аргументы, а не голословные выводы и повторение того, что уже давно известно.

Русская линия

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Следственный комитет России решил опубликовать первый том по итогам своего расследования убийства Царской семьи...

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