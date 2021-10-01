Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте первый том книги, которая посвящена истории расследования убийства семьи последнего российского Императора Николая II и в которой делается однозначный вывод о подлинности «екатеринбургских останков», сообщает РИА Новости.

В первом томе этого издании содержатся документы, связанные с расстрелом Царской семьи, а также представлена версия СК РФ о том, что царские останки после череды неудачных попыток их уничтожить и сокрыть, якобы были захоронены в Поросёнковом логу.

Ещё два тома будут посвящены следственной работе 1918−1924 годов, а также расследованию на современном этапе.

По всему видно, что Следственный комитет своим изданием пытается обосновать свои прежние выводы о подлинности «екатеринбургских останков», чему в Церкви с самого начала не спешили верить.

В своей работе следственным органам предстояло ответить на целый ряд непростых исторических вопросов, и указанное издание — это, судя по всему, попытка это сделать. Однако, в СК РФ должны понимать, что верить на слово их выводам никто просто так не будет. Представленная версия событий может получить хоть какое-то признание специалистов только в том случае, если в указанном издании будут содержаться весьма веские аргументы, а не голословные выводы и повторение того, что уже давно известно.

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