В Московской Патриархии решили проинформировать Антиохийского Патриарха о прошедшей в Москве конференции, посвященной кризисной ситуации в мировом Православии…

30 сентября 2021 года в Антиохийской Патриархии в Дамаске состоялась встреча Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X с представителем Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле игуменом Арсением (Соколовым), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе встречи Блаженнейший Патриарх Иоанн выразил благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за братскую помощь, которую Русская Церковь оказывает Антиохийской Церкви в восстановлении разрушенных в ходе войны в Сирии храмов.

В настоящее время при поддержке Русской Православной Церкви восстанавливаются три храма Антиохийской Православной Церкви — в Арбине, Забадани и Дарайе.

Его Блаженство также поблагодарил Русскую Церковь за помощь в оснащении медицинским оборудованием Патриаршего госпиталя Аль-Хосн, расположенного в Долине христиан (провинция Хомс).

Игумен Арсений передал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви приветствие от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Арсений также рассказал Блаженнейшему Патриарху Иоанну о прошедшей недавно в Москве под председательством Патриарха Кирилла международной конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения».

Затем стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

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