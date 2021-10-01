Русская линия
Сводка новостей от 1 октября 2021

Протоиерей Федор Лукьянов: Многодетная семья должна стать для России нормой и обыденностью
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвал власти разработать программу всесторонней поддержки многодетных семей…

Священник Фёдор ЛукьяновМногодетность должна стать нормой для России, объявлять ее маргинальной или даже героизировать многодетных родителей неправильно, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви, иерей Федор Лукьянов, сообщает ТАСС.

«Либеральный лагерь, назовём его так, часто относит многодетные семьи к маргинальному слою населения, что они малоимущие, что они из этой ниши никогда не выберутся, что они есть некое меньшинство, с которым надо мириться. Это не так, конечно же. Но и патриотический лагерь часто объявляет многодетную семью неким героическим образом — только герой может рожать много детей. И то, и другое — неверно», — сказал священник на координационном заседании Родительской палаты, которое проходит в среду в Москве.

Он добавил, что многодетная семья должна стать нормой в обществе, «тогда мы получим стабильный рост рождаемости». По мнению священника, необходима всесторонняя поддержка многодетных семей, «чтобы родители не находились в постоянном режиме выживания, а находили время на досуг и воспитание детей».

Координационное заседание Родительской палаты организованно при содействии Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и проходит в рамках реализации программы «Демография. Пути выхода из кризиса». По итогам заседания планируется принять резолюцию, где будут отражены рекомендации властям в области демографии и семейной политики.

Русская линия

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Протоиерей Федор Лукьянов: Многодетная семья должна стать для России нормой и обыденностью
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