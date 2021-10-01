В ведомстве считают, что родителям необходимо позволить ежегодно тратить 20 тысяч из этого пособия на подготовку детей к школе…

В Счётной палате предложили ежегодно выплачивать семьям на подготовку детей к школе по 20 тысяч рублей за счёт средств материнского капитала. Фактически в ведомстве предложили удвоенную сумму выплаты, которую в этом году поручил выдать на каждого школьника президент России Владимир Путин, сообщает телеканал «Царьград».

В преддверии учебного года президент России Владимир Путин предложил дать единовременную выплату к школе в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика, включая первоклашек.

В отчёте Счётной палаты по итогам проверки использования денег федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде маткапитала обратили внимание на то, что президентская выплата была предусмотрена лишь на 2021 год.

В ведомстве предложили сделать её ежегодной для тех родителей, которые получили маткапитал.

По версии ведомства, это «было бы целесообразно». По предварительным подсчётам, на данную статью расходов необходимо будет около 60 миллиардов рублей в год.

Сумма, предложенная Счётной палатой, стала результатом исследования средних трат на подготовку ребёнка к школе. Аналитики ведомства подсчитали, что в среднем в России (на апрель 2021 года) на мальчика уходило у родителей 19,3 тысячи рублей, а на девочку ещё больше — 23,8 тысячи рублей.

Русская линия