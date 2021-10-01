Русская линия
Сводка новостей от 1 октября 2021

В Счётной палате предложили новый способ использования маткапитала
В ведомстве считают, что родителям необходимо позволить ежегодно тратить 20 тысяч из этого пособия на подготовку детей к школе…

Материнский (семейный) капиталВ Счётной палате предложили ежегодно выплачивать семьям на подготовку детей к школе по 20 тысяч рублей за счёт средств материнского капитала. Фактически в ведомстве предложили удвоенную сумму выплаты, которую в этом году поручил выдать на каждого школьника президент России Владимир Путин, сообщает телеканал «Царьград».

В преддверии учебного года президент России Владимир Путин предложил дать единовременную выплату к школе в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика, включая первоклашек.

В отчёте Счётной палаты по итогам проверки использования денег федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде маткапитала обратили внимание на то, что президентская выплата была предусмотрена лишь на 2021 год.

В ведомстве предложили сделать её ежегодной для тех родителей, которые получили маткапитал.

По версии ведомства, это «было бы целесообразно». По предварительным подсчётам, на данную статью расходов необходимо будет около 60 миллиардов рублей в год.

Сумма, предложенная Счётной палатой, стала результатом исследования средних трат на подготовку ребёнка к школе. Аналитики ведомства подсчитали, что в среднем в России (на апрель 2021 года) на мальчика уходило у родителей 19,3 тысячи рублей, а на девочку ещё больше — 23,8 тысячи рублей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Протоиерей Федор Лукьянов: Многодетная семья должна стать для России нормой и обыденностью
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвал власти разработать программу всесторонней поддержки многодетных семей...

Как частных лиц
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий обвенчал великого князя Георгия Романова с итальянкой Викторией Беттарини...

Антиохийский Патриарх Иоанн X принял представителя Святейшего Патриарха Кирилла
В Московской Патриархии решили проинформировать Антиохийского Патриарха о прошедшей в Москве конференции, посвященной кризисной ситуации в мировом Православии...

В Счётной палате предложили новый способ использования маткапитала
В ведомстве считают, что родителям необходимо позволить ежегодно тратить 20 тысяч из этого пособия на подготовку детей к школе...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Илариона Оптинского и вспоминаем протоиерея Михаила Митроцкого...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика