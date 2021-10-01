1 октября 2021 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил в Исаакиевском соборе города на Неве чин венчания великого князя Георгия Михайловича Романова и Виктории Романовны Беттарини. Таинство совершалось в традиционном чинопоследовании, супругов венчали как частных лиц, сообщает ИА «Вода живая».

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Роман Ковальский с клиром, иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители.

Среди гостей на венчании присутствовали управляющий приходами русской традиции в Западной Европе митрополит Дубнинский Иоанн, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископы Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Златоустовский и Саткинский Викентий, Наро-Фоминский Парамон, в также родственники жениха и невесты.

В Петербург также съехались члены монарших семей из 20 государств, в том числе Майкл герцог Вюртембергский, член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, последний царь Болгарии Симеон II из Саксен-Кобург-Готской династии, бывший король Египта и Судана Ахмед Фуад II, потомок сестры Наполеона Каролины и маршала Мюрата принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, принц Филипп Лихтенштейнский, принцесса Изабель Лихтенштейнская и многие другие, передаёт ТАСС.

«Сердечно поздравляю вас с одним из великих дней вашей жизни — церковным бракосочетанием. Под сводами этого величественного собора вы пожелали запечатлеть свой союз благословением Божиим. Сегодня молитвами моими и моих собратьев-священнослужителей и нашими благословениями вы утверждены в совместную жизнь. Пусть же она будет долгой, счастливой, добродетельной и спасительной», — сказал, в частности, правящий архиерей в обращении к молодоженам. Он подарил им Казанскую икону Божией Матери.

Георгий Романов — сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой, которые развелись в 1985 году. Отец — правнук германского Императора Вильгельма II, низложенного в 1918 году. Мать — дочь Владимира Кирилловича Романова (1917−1992), внучка великого князя Кирилла Владимировича Романова (1876−1938) — двоюродного брата Императора Николая II, правнучка великого князя Владимира Александровича — брата Императора Александра III, праправнучка Императора Александра II. Через прабабку английскую принцессу Викторию Мелиту (великую княгиню Викторию Феодоровну) Георгий Романов — прямой потомок (прапраправнук) английской королевы Виктории. Является 140-м в порядке наследования британского престола.

Избранница Георгия Романова Ребекка Беттарини родилась в семье итальянского дипломата, работавшего в Бельгии. 12 июля 2020 года приняла Православие с именем Виктория Романовна. Вступление пары в гражданский брак состоялось 24 сентября в одном из московских загсов.

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