22 сентября 2021 года в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге состоялся молебен перед отправкой бюста святого благоверного князя Александра Невского в Белград. Молебен отслужил насельник монастыря игумен Макарий (Зеленков). Затем бюст погрузили в автофургон. Самым тяжёлым фрагментом был постамент памятника, на котором золотом выбита фраза Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде». В автофургоне памятник за два дня доставят в Сербию, сообщает «Вода живая».

Заместитель председателя городского комитета по внешним связям Андрей Хлутков отметил, что отправка бюста состоялась в рамках подписанных договоренностей с руководством Белграда. 10 сентября находившийся здесь в составе делегации мэр Белграда Зоран Радойичич подписал соглашение о дружбе, сотрудничестве и побратимских отношениях с Санкт-Петербургом. Соглашение охватывает практически все сферы жизни.

«В качестве зримого воплощения этого события и ознаменования 800-летия со дня рождения святого Александра Невского, небесного покровителя нашего города, было решено подготовить такой проект и открыть два одинаковых бюста в Санкт-Петербурге и Белграде. В Белграде он будет стоять на площади перед храмом святого Александра Невского. Копия бюста установлена на территории Благовещенской усыпальницы в Александро-Невской лавре, где похоронены знаменитые люди России — великий полководец Александр Суворов, первый военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга этнический серб Михаил Милорадович», — сказал Андрей Хлутков.

«Когда мы инициировали этот проект год назад, то уже знали, что в Сербии глубоко чтят русского святого Александра Невского. Инициаторами проекта стали общественные организации. Самым ценным в этом проекте является то, что общественников поддержали представители власти, церкви и бизнеса, проект сразу ускорился и реализовался», — рассказал директор Русско-сербского культурно-информационного центра дружбы и сотрудничества «Орлы» Александр Лысов.

Бронзовый бюст Александра Невского высотой 115 см и весом 150 кг расположен на постаменте белого цвета из композитного материала. На постаменте расположена памятная мраморная табличка со словами: «Святой благоверный великий князь Александр Невский» и годы жизни князя 1221−1263. Памятник изготовлен в Краснодарском крае скульптором Анатолием Дементьевым.

Открытие бюста в Белграде на площади перед храмом святого Александра Невского запланировано в октябре при участии официальной делегации из Санкт-Петербурга.

Оба бюста изготовлены в Краснодарском крае фондом «Аллея российской славы», выступившей генеральным партнером проекта. Руководитель фонда Михаил Сердюков стал главным спонсором проекта. Финансовое участие в проекте приняли депутат Госдумы Сергей Миронов, представители общественных организаций: Духовно-просветительский центр преподобного Серафима Вырицкого и Русско-сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудничества «Орлы», а также сотрудники комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

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