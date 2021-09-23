Работа Синода продлится два дня, главой его темой станет подготовка к Архиерейскому Собору 2021 года…

23 сентября 2021 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Приветствуя собравшихся, Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что на заседании будут обсуждаться, в частности, вопросы подготовки к Архиерейскому Собору 2021 года.

«Сегодня у нас целый ряд вопросов, которые, как обычно, касаются внутренней и внешней деятельности Церкви; будут представлены соответствующие доклады некоторых членов Священного Синода», — добавил Святейший Владыка.

Также, по словам Его Святейшества, Синод «рассмотрит кандидатуру одного из лиц, представленных к архиерейской хиротонии».

23 сентября 2021 года завершился первый день работы Священного Синода.

По видеосвязи в работе заседания принял участие Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Завтра, 24 сентября, Священный Синод продолжит свою работу. Журналы Синода будут опубликованы по окончании заседания.

Русская линия