20 сентября 2021 года, в день визита в Сербию спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака, самопровозглашённые косовские власти предприняли очередную антисербскую провокацию в Косово, направив полицейский спецназ к переходам Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией, сообщает ТАСС.

Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. Однако, глава Канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович указал, что на самом деле речь идёт об очередном ущемлении прав сербов, которых хотят заставить принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их временными косовскими.

Местные сербы, возмущённые действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях. В настоящий момент около 300 машин заблокировали переход Ярине и свыше 100 автомобилей блокируют переход Брняк.

Президент Сербии Александр Вучич созвал в связи с обострением ситуации в Косово Совет безопасности и заявил, что западные страны должны обратить внимание на нарушение прав сербского населения в крае. Вучич также указал, что «сейчас не видит смысла» в продолжении диалога под эгидой ЕС с косовоалбанскими властями, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Особо сербский лидер подчеркнул, что Приштина в течение свыше 3 тысяч дней после соглашения в Брюсселе не сформировала Сообщество сербскихобщин с правами автономии в крае, что было прописано в документе.

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