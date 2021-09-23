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Сводка новостей от 23 сентября 2021

Почти 1,4 тысячи сирот нашли семью в Подмосковье в этом году
Власти Московской области заявляют, что уделяют приоритетное внимание устройству сирот в российские семьи…

Дети-сиротыВ Московской области с начала года почти 1,4 тысячи детей-сирот устроили в новые семьи. Об этом рассказала заместительница председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она добавила, что на настоящий момент в Подмосковье уже больше четырех тысяч приёмных семей, сообщает 360tv.ru.

Каклюгина уточнила, что в Московской области особое внимание уделяют устройству сирот в семьи. Для того чтобы ребёнок и приемные родители чувствовали себя комфортно, в регионе работают специальные школы для семей, планирующих усыновить ребёнка. Обучение в них проходит бесплатно.

«У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1590 человек, а 388 из них взяли в семью ребёнка из детского дома», — добавила Ирина Каклюгина.

Всего в Московской области проживают более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. А больше 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.

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