Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2021

«Условий для такого визита нет»
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что визит папы Римского в Россию не планируется…

Кардинал Пьетро ПаролинГосударственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил, что папа Римский Франциск хотел бы поехать в Россию, но условия для такой поездки пока не созрели, сообщает ТАСС.

«Думаю, что Папа [Франциск] заинтересован в поездке в Россию, как в другие страны, но пока условий для такого визита нет. Желание должно реализовываться в конкретных условиях», — заявил глава правительства папского города-государства в среду в беседе с журналистами на полях встречи представителей Народной европейской партии в Риме, передает агентство АНСА.

Прелат добавил, что не может сказать, возможна ли «конкретизация встречи Папы с Патриархом [Московским и всея Руси]» в ближайшее время.

Патриарх Кирилл и папа Римский Франциск встречались в Гаване в феврале 2016 года, однако никаких реальных подвижек эта встреча для Русской Православной Церкви на практике не принесла.

Во время встречи Патриарх и папа подписали декларацию о том, что уния не может являться путём объединения православных и католиков, и, тем не менее, это нисколько не сказалось на активности украинских униатов, которые продолжили свои агрессивные действия против УПЦ на Украине.

Более того, сейчас речь идёт о стремлении униатов втянуть в унию украинских раскольников (в лице ПЦУ), что помогло бы им захватить в свои сети практически всю Украину.

Ватикан повлиять на поведение униатов, судя по всему, просто не в состоянии. А потому возникает закономерный вопрос: зачем Патриарху Кириллу вновь встречаться с папой Римским?

Русская линия

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