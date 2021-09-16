16 сентября 2021 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве начала работу конференция «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», сообщает Патриархия.Ru.

Организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия. Мероприятие проходит при поддержке Фонда поддержки христианской культуры и наследия.

Конференция открылась вступительным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отметив актуальность рассматриваемой темы, Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул: «Положение дел в семье Поместных Православных Церквей вызывает большое беспокойство. Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно оценить как кризисную. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия среди православных о том, как мы понимаем устройство Вселенского Православия, что мы подразумеваем под первенством и соборностью, как мы соотносим канонический строй Церкви с деяниями в области церковного управления».

Святейший Владыка указал на то, что этом кризисе усматривается влияние определенных политических сил. «Нельзя отрицать, что в мире есть те, кто хотел бы разрушить устои православной жизни, посеять разделение и вражду между народами и Церквами, — сказал Патриарх Кирилл. — И совершенно очевидно прослеживается тенденция создать средостение, если вообще не оторвать греческое Православие, средиземноморское Православие от славянского Православия, и в первую очередь — от Русской Православной Церкви. То есть воспроизвести модель раскола 1054 года и тем самым ослабить Православную Церковь, которая сегодня, не побоюсь сказать, как мало кто из других христианских конфессий осуществляет и способна осуществлять пророческое служение, в первую очередь, оценивая все то, что происходит с человеческой цивилизацией».

Он также отметил, что как Предстоятель Русской Православной Церкви, который обязан заботиться о сохранении и укреплении отношений со всеми Поместными Православными Церквами, не может не испытывать «личной боли от происходящего в наших взаимоотношениях с Константинопольским Патриархатом и с теми Церквами, которые были втянуты Константинополем в признание так называемой автокефальной Украинской церкви, на деле представляющей не что иное, как легитимизацию церковного раскола».

Его Святейшество напомнил, что на этапе подготовки к так и не состоявшемуся Всеправославному Собору было достигнуто принципиальное решение: автокефалия в дальнейшем может предоставляться только с согласия всех общепризнанных Поместных Православных Церквей, однако по просьбе Константинопольского Патриарха данную тему сняли с рассмотрения. А после совещания десяти Поместных Православных Церквей на Крите в 2016 году эта тема была окончательно похоронена, все достигнутые в прошлом договоренности были обнулены, и Константинопольский Патриарх заявил о якобы полученном от апостолов праве единолично, без согласия других Поместных Церквей, предоставлять автокефалию кому заблагорассудится.

«Претензии на особые права и привилегии и раньше высказывались константинопольскими иерархами и богословами, но никогда еще они не озвучивались с такой жесткой интонацией и в такой радикальной трактовке, как сегодня, — подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Дошло до того, что Константинопольского Патриарха стали именовать не первым среди равных, а „первым без равных“. Эта новая экклезиология не имеет никаких оснований ни в священных канонах, ни в целом в церковном Предании».

«Мы видим, что экклезиологические тенденции, которые отмечались ранее и вызывали опасение, сегодня получили дальнейшее развитие и уже нанесли значительный вред взаимоотношениям Поместных Православных Церквей», — констатировал Патриарх. Он указал на то, что особенно опасным и тяжким нарушением канонического строя явилось вторжение Константинопольского Патриархата на Украину — на территорию другой Поместной Православной Церкви: «Это вторжение реально может иметь губительные последствия, могущие разрушить отношения между Поместными Церквами».

«Между тем, в истории Церкви нередко бывали случаи, когда кризисные ситуации давали толчок для более тщательного осмысления вероучения и различных практических вопросов церковной жизни, — продолжил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Убеждён, что нам необходим богословский анализ того, что сегодня происходит во Вселенском Православии».

Его Святейшество сформулировал основные задачи начавшейся конференции. Среди них — анализ экклезиологических причин нынешнего кризиса. «Необходимо соотнести то понимание первенства и соборности, которое сегодня артикулируются Константинополем, с исконным пониманием, закрепленным в Предании Церкви. Это самое важное: мы можем доказать ошибочность позиции Константинополя, только соотнеся эту актуальную позицию с тем, что всегда имело место в Православной Церкви в плане реализации роли и значения первого», — уверен Святейший Патриарх.

Он также считает необходимым дать богословскую и каноническую оценку деяниям, которые проистекают от неверного понимания первенства. «Полагаю, что для такой оценки весьма важно тщательно рассмотреть в том числе и политический контекст „дарования автокефалии“ так называемой Православной церкви Украины, то есть раскольнической структуре, которой Константинопольский Патриарх попытался заместить реально существующую Украинскую Православную Церковь — Церковь, насчитывающую более 12 тысяч приходов, более 250 монастырей, членами которой являются миллионы православных украинцев», — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Святейший Патриарх особо подчеркнул, что перед лицом возникшего в мировом Православии раскола Русская Православная Церковь по милости Божией остаётся единой и консолидированной. «Скажу больше: произошедшие на Украине события, вызванные беззаконным вторжением Константинополя на каноническую территорию Украинской Православной Церкви, помогли многим в нашей Церкви ещё острее осознать тот дар единства, который мы унаследовали от нашей тысячелетней истории», — отметил он.

«В то же время события, происходящие за пределами нашей канонической территории, не могут оставлять нас равнодушными, — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. — Они затрагивают всех членов Вселенского Православия, и мы призваны совместно искать пути выхода из этого кризиса. Вот почему мы приветствовали инициативу Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила III собрать в Аммане межправославное совещание и приняли в нем участие. Предстоятель древнейшей Церкви, именуемой в богослужебных текстах „Матерью Церквей“, мужественно взял на себя благородную миссию, предоставив Поместным Православным Церквам площадку для дискуссий в условиях, когда Константинопольский Патриарх реально лишил себя возможности собирать такие совещания».

«Особенно хотел бы отметить важность этой конференции, потому что предстоящий Архиерейский Собор Русской Православной Церкви даст оценку тому, что мы сейчас наблюдаем в православном мире, и если это будет угодно Духу Святому и собравшимся архиереям, примет решение, касающееся позиции нашей Церкви в отношении деяний Константинополя», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Заседание продолжилось пленарным докладом, с которым выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион.

В обсуждении поднятой темы принимают архипастыри, священнослужители и миряне — члены Синодальной библейско-богословской комиссии, представители духовных школ Русской Православной Церкви, профессорско-преподавательского состава вузов, иерархи и клирики Украинской Православной Церкви, гости из Поместных Православных Церквей.

Конференция продлится до 17 сентября.

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