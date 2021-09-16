Первоиерарх РПЦЗ заявил о свободе верующих поступать так или иначе в вопросе вакцинации от коронавируса…

Русская Православная Церковь Заграницей не даёт своим прихожанам никаких советов по вакцинации от коронавируса, исходя из позиции, что верующие сами должны решать такие вопросы в индивидуальном порядке со своим лечащим врачом, заявил Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, слова которого приводит РИА Новости.

«Это свободный выбор людей», — сказал владыка Иларион, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

При этом архипастырь не стал скрывать, что сам уже сделал прививку от коронавируса, и в этом нет ничего страшного. «Люди не должны бояться вакцинации» — пояснил Первоиерарх РПЦЗ.

Что касается того, насколько пандемия повлияла на церковную жизнь прихожов РПЦЗ, то эти изменения нельзя назвать принципиальными, считает владыка. «В самом начале пандемии люди не могли посещать храмы, но теперь у них есть такая возможность», — пояснил он.

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