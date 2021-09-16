Русская линия
Сводка новостей от 16 сентября 2021

Вечная память!
Отошёл ко Господу митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей…

Митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей15 сентября 2021 года на 69 году жизни после продолжительной и изнуряющей болезни скончался митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, который более четверти века возглавлял Ровенскую кафедру Украинской Православной Церкви.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выразил слова соболезнования пастве Ровенской епархии.

«С глубокой скорбью восприняли известие о кончине нашего собрата Высокопреосвященнейшего митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея. Владыка всю свою жизнь посвятил Богу, усердно служа людям на Волыни, Николаевской, Сумской и более четверти века на Ровенщине. Как один из старейших архиереев Украинской Православной Церкви, митрополит Варфоломей вместе со всей Церковью пережил испытания, которые выпали на судьбу украинского Православия.

В 90-е годы прошлого века тогдашняя Волынско-Ровенская епархия была одной из первых, которой пришлось тушить огонь раскола. В нынешнее время Ровенская епархия также больше всего пострадала от незаконных действий раскольников. Эти события не могли не повлиять на здоровье Преосвященного Владыки. Его жизненный путь — это самоотверженная борьба за чистоту Православной веры и сохранение единства нашей Церкви. Владыка достойно нес крест епископского служения сквозь все испытания, безбоязненно свидетельствуя о Христе. Мы верим, что в своей блаженной кончине новопреставленный прейдет от смерти в живот (Ин. 5:24) и станет у Престола Божия еще более горячо молиться за Церковь, родную землю, прося милостей и щедрот для своей возлюбленной пастве.

Выражаем искренние соболезнования Вам, дорогой Владыка, духовенству, монашествующим и всем верным чадам Ровенской епархии.

Вечная память новопреставленному Преосвященному митрополиту Варфоломею".

Временным управляющим Ровенской епархией был назначен викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен.

Русская линия

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