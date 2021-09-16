16 сентября 2021 года в Музее святой Царской семьи Культурно-просветительского центра «Царский» открылась выставка архивных документов «Церковь. Общество. Власть. 1917−1940 гг.», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

На выставке представлены документы с 1917 по 1941 годов, свидетельствующие об одной из самых трагичных страниц послеоктябрьского периода российской истории, когда государством стала реализовываться политика по уменьшению влияния Церкви на общество.

Одним из самых интересных документов, экспонируемых на выставке, является Телеграмма секретаря ЦК РКП Иосифа Сталина Екатеринбургскому губернскому комитету РКП о неудовлетворительном состоянии работы по изъятию [церковных] ценностей от 16 мая 1922 г. (ЦДООСО).

Также на выставке посетители смогут увидеть редкие кадры кинохроники Свердловска 1930-х годов: снятие колоколов с Екатерининского горного собора для передачи на нужды индустриализации и последующее его разрушение. А также вскрытие ковчега с мощами святого Симеона Верхотурского в Екатерининском горном соборе в 1929 году. Хроника предоставлена Российским государственным архивом кинофотодокументов (Москва).

Несмотря на гонения и многочисленные разногласия с властями, в трагическом 1941 году Православная Церковь выступила на стороне своего народа, на стороне Советского государства, призывая верующих бороться с захватчиками. С этого момента взаимоотношения между Церковью и государством начнут меняться в лучшую сторону.

Организаторы выставки: Управление архивами Свердловской области, Музей святой Царской семьи Культурно-просветительского центра «Царский», Государственный архив административных органов Свердловской области.

Адрес: Екатеринбург, ул. Царская, 8. Выставочный зал 2 этажа.

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