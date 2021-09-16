Сербский парламент принял закон, продвигающий использование кириллицы на национальном телевидении и в целом в стране…

15 сентября 2021 года, в День сербского единства, Народная Скупщина Сербии приняла закон «Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма». Закон был принят единогласно, за документ проголосовали все депутаты из 191 присутствующего на заседании, сообщает ТАСС.

«Уверен, что народные депутаты и парламент внесли отличный вклад в празднование Дня сербского единства, свободы и национального флага», — заявил после голосования спикер парламента Ивица Дачич.

Закон был внесён на рассмотрение парламента президентом Сербии Александаром Вучичем. Документ обязывает предприятия с государственным капиталом использовать кириллицу, включая такие СМИ, как Национальное телевидение Сербии и Национальное телевидение Воеводины. Для частных компаний, принявших решение перевести делопроизводство на кириллицу, будут введены налоговые льготы.

Одновременно с Сербией аналогичный закон был принят в среду парламентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) по предложению сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика.

В Югославии, где официальным языком считался сербохорватский, существовала практика использования как кириллицы, так и латиницы. В школе изучались оба варианта. Однако после распада Югославии в Сербии сложилась ситуация, когда кириллицу использовали только в официальном государственном документообороте, а латиница практически вытеснила кириллическое письмо из СМИ и деловой переписки.

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