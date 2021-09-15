Русская линия
Сводка новостей от 15 сентября 2021

Афонское лицемерие
Посетившие Киев монахи из афонских монастырей Пантократор и Ксенофонт заявили, что они приятно удивлены высотой духовной жизни украинских раскольников…

Афонские монахи из Пантократора и Ксенофонта и глава ПЦУ Епифаний Думенко14 сентября 2021 года представители афонских монастырей Ксенофонт и Пантократор во второй раз посетили резиденцию главы украинских раскольников Епифания Думенко в Киеве и рассказали ему о том, что они были приятно удивлены высотой духовной жизни в ПЦУ, сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Афониты из Ксенофонта — иеромонах Сисой и монах Макарий, и Пантократора — иеромонах Никита и монах Иларион, пообщались с главой ПЦУ и поделились своими «приятными впечатлениями» от посещения Украины, отметив особенный «молитвенный дух украинского народа».

Как уточняет пресс-служба ПЦУ, эти монахи сослужили Епифанию во время его недавнего визита во Львовскую область.

На память о встрече Думенко вручил иеромонаху Никите именной крест и памятные подарки другим монахам, передав «сердечные приветствия игуменам и братии монастырей».

Ранее эти же монахи заявили Думенко, что благодаря Томосу был уврачеван украинский церковный раскол, и они теперь с радостью посещают Украину. О том, что из-за действий Фанара на Украине начались гонения и нападения на верующих УПЦ, афонские монахи предпочитают не замечать.

Русская линия

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Афонское лицемерие
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