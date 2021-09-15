14 сентября 2021 года состоялось очередное заседание Архиерейского Синода под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. В работе заседания, прошедшего в удаленном режиме, приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и Средне-Американский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней, Канберрский Георгий и Манхэттенский Николай, сообщает сайт Синода РПЦЗ.

Открыв заседание, митрополит Иларион поздравил членов Синода с церковным новолетием и продолжающимся празднованием 800-летия рождества святого благоверного великого князя Александра Невского. Владыка рассказал архипастырям о прошедших в Александро-Невском соборе в Нью-Джерси торжествах, о великом освящении нового Покровского храма в Рочестере (Нью-Йорк) и о недавнем братском визите в Синодальную резиденцию главы Северо-Американской епархии Антиохийской Православной Церкви митрополита Иосифа. Затем председатель Архиерейского Синода пожелал всем помощи Божией в предстоящих деяниях и благополучного решения всех вопросов на повестке дня.

Митрополит Берлинский и Германский Марк выступил с сообщением о торжествах настолования митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия.

Обсуждая вопросы, поднятые в докладе епископа Лондонского и Западно-Европейского Иринея, Архиерейский Синод определил создать Архиерейский совет, состоящий из архипастырей Русской Зарубежной Церкви, несущих своё служение в странах Западной Европы под председательством митрополита Берлинского и Германского Марка. Главная цель данного совета — обсуждение и решение насущных вопросов местной церковной жизни и пастырского окормления.

Заслушав доклад протоиерея Андрея Папкова о деятельности и планах Церковно-музыкальной комиссии при Архиерейском Синоде, архипастыри призвали Божие благословение на перемещение Летней Синодальной церковно-певческой школы имени приснопамятного митрополита Лавра в Успенскую женскую обитель «Ново-Дивеево», поддержав идею докладчика о создании здесь православного образовательного центра и подтвердив свое благословение на открытие филиала вышеуказанной школы в Западной Европе.

Затем Архиерейский Синод рассмотрел различные церковно-дисциплинарные и административно-хозяйственные вопросы, а также и ряд ходатайств архипастырей, представивших клириков и мирян своих епархий к церковным наградам.

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