15 сентября 2021 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины в Алапаевске начался традиционный Симеоновский Крестный ход, посвящённый дням праведного Симеона. Десятидневное молитвенное шествие завершится в Верхотурье 24 сентября, накануне праздника перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Перед началом Крестного хода его участники помолились за Божественной литургией в храме святой великомученицы Екатерины Алапаевска.

После Литургии был совершен молебен на начало доброго дела в храме святой великомученицы Екатерины, и с молитвой Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» — участники крестного хода прошли по Алапаевску до Свято-Троицкого собора, от которого после трапезы и направились в молитвенный путь.

Затем крестоходцы помолились в женском монастыре во имя преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и путем, которым везли на мученическую смерть Великую княгиню Елисавету Феодоровну, инокиню Варвару и князей Дома Романовых, направились в мужской монастырь во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Здесь крестоходцы посетят Нижнеселимскую шахту — место гибели Алапаевских мучеников.

В первый день крестоходцы пройдут совсем немного — 11 км до монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской под Алапаевском. Здесь они остановятся на ночлег.

Крестным ходом из Алапаевска вышло около 50 человек, география участников обширная, люди приехали со всей России, отмечают организаторы. Среди городов, откуда прибыли крестоходцы — Челябинск, Тюмень, Калуга, Краснодар, Чебоксары, Марий Эл, Барнаул, Иркутск, Горно-Алтайск, Пермь, Шадринск, Москва, Питер, Рязань, городп Среднего Урала. Идут также иноки из монастырей Барнаула и Москвы.

Всего участникам предстоит пройти 180 километров за 10 дней по Старо-Верхотурскому тракту от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнёво и Меркушино. Таким образом, шествие пройдет по трем епархиям: Алапаевской, Серовской и Екатеринбургской — и завершится оно 24 сентября, в канун дня памяти праведного Симеона в Верхотурье.

Русская линия